11,2K прочтений Вчера Преимущество США в вооружениях перед Россией и Китаем угрожает стабильности, предупреждают эксперты.
Оценена способность США уничтожить ядерные объекты России и Китая
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Откуда этот клоун нарисовался ? Ткпездень лондонский , какие технологии, утырое они до сих пор разобраться не могут в каком состоянии у них устаревшее ЯО. Я уже молчу про твою мелкобританию , где межконтинентальная ракета чуть на голову министру обороны не упала. …. Так что получишь по зубам так , что из воронки замучаешься кричать.
Ответить
17 час.
федор
Два друга не профессора , а пидора . Плеш и Гнойный ещё те эксперты, от слова ноль.
Ответить
17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Опять с огнём играют, долбоёбы.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии