МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Незаконные санкции соблюдать,это преступление.Не США всех морали учить и Законам,их самих судить!США обвинили веду...
  • Сергей Г
    🎯👍Полтава превратил...
  • Николай Галыгин
    Ну ,ответ и так ясен,американских баз по миру  с сотню наберётся,вот туда и полетит,осталось только ракеты подвезти п...Красные линии, на...

Оценена способность США уничтожить ядерные объекты России и Китая

Оценена способность США уничтожить ядерные объекты России и Китая

11,2K прочтений Вчера Преимущество США в вооружениях перед Россией и Китаем угрожает стабильности, предупреждают эксперты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Откуда этот клоун нарисовался ? Ткпездень лондонский , какие технологии, утырое они до сих пор разобраться не могут в каком состоянии у них устаревшее ЯО. Я уже молчу про твою мелкобританию , где межконтинентальная ракета чуть на голову министру обороны не упала. …. Так что получишь по зубам так , что из воронки замучаешься кричать.
Ответить
17 час.
федор
Два друга не профессора , а пидора . Плеш и Гнойный ещё те эксперты, от слова ноль.
Ответить
17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Опять с огнём играют, долбоёбы.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх