Оценена способность США уничтожить ядерные объекты России и Китая

федор

Откуда этот клоун нарисовался ? Ткпездень лондонский , какие технологии, утырое они до сих пор разобраться не могут в каком состоянии у них устаревшее ЯО. Я уже молчу про твою мелкобританию , где межконтинентальная ракета чуть на голову министру обороны не упала. …. Так что получишь по зубам так , что из воронки замучаешься кричать.