ЕК рассматривает замену американских технологий в сервисе Job Matching Application на европейские аналоги

3 августа 2026 года Европейская комиссия рассматривает возможность заменить американские облачные сервисы и языковую модель искусственного интеллекта в сервисе подбора персонала Job Matching Application на европейские аналоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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