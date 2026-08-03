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FiNE NEWS

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ЕК рассматривает замену американских технологий в сервисе Job Matching Application на европейские аналоги

3 августа 2026 года Европейская комиссия рассматривает возможность заменить американские облачные сервисы и языковую модель искусственного интеллекта в сервисе подбора персонала Job Matching Application на европейские аналоги.

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