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Стилист Ольга Ким рассказала, в каких нарядах не нужно встречать Новый год

Стилист Ольга Ким рассказала, в каких нарядах не нужно встречать Новый год

Россиян призвали не надевать свитера с оленями и кружевные платья во время празднования Нового года. С некоторыми советами по актуальному стилю выступила стилист Ольга Ким, сказав, что эти образы менее всего актуальны для наступающего праздника.

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