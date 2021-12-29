Стилист Ольга Ким рассказала, в каких нарядах не нужно встречать Новый год

Россиян призвали не надевать свитера с оленями и кружевные платья во время празднования Нового года. С некоторыми советами по актуальному стилю выступила стилист Ольга Ким, сказав, что эти образы менее всего актуальны для наступающего праздника.
Россиян призвали не надевать свитера с оленями и кружевные платья во время празднования Нового года. С некоторыми советами по актуальному стилю выступила стилист Ольга Ким, сказав, что эти образы менее всего актуальны для наступающего праздника.
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