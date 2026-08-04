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В Финляндии одобрена выдача лицензии на эксплуатацию первого в мире подземного хранилища ядерных отходов Onkalo

Одобрение лицензии на эксплуатацию хранилища Onkalo Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) поддержал выдачу лицензии на эксплуатацию первого в мире подземного хранилища для отработанного ядерного топлива Onkalo.

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