10 из 10: Залужный сообщил о сбитии всех российских «Кинжалов»

Утром 2 января 2024 года ВС РФ повторили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, аналогично наблюдавшейся 29 декабря 2023 года, причем украинская ПВО сбила все российские гиперзвуковые ракеты и БПЛА-камикадзе.
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