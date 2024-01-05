Эксперт Петр Щербаченко развеял миф о легких деньгах на фондовом рынке

Инвестиции на фондовом рынке исторически показывают самую большую доходность по сравнению с банковскими вкладами и арендным жильем, но одновременно являются самым сложным и рискованным способом копить деньги.
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