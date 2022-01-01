Происшествия

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В Республике Коми сотрудники МВД по Республике Коми и общественники присоединились к акции «Елка желаний»

Младшеклассники школы № 2 с. Выльгорт Сыктывдинского района посетили Центр кинологической службы МВД по Республике Коми, а также познакомились с работой сотрудников сыктывкарской ГИБДД.

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