В Республике Коми сотрудники МВД по Республике Коми и общественники присоединились к акции «Елка желаний»

Младшеклассники школы № 2 с. Выльгорт Сыктывдинского района посетили Центр кинологической службы МВД по Республике Коми, а также познакомились с работой сотрудников сыктывкарской ГИБДД.
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