Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе в игре с «Локомотивом» (1:0). – Наши ребята хорошо настроились на сегодняшнюю игру после ЦСКА.
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