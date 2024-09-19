Врач рассказала, как правильно пить обезболивающие Некоторым пациентам вместе с обезболивающими лекарствами рекомендуется принимать антисекреторные препараты, заявила старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им.
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