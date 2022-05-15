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Фетисов о Путине: «Благодаря президенту в хоккей вложено больше, чем в любой другой стране. При этом нет результатов, которых хотим, нет системы»

Вячеслав Фетисов отметил вклад Владимира Путина в развитие хоккея. Бывший глава Федерального агентства по физической культуре и спорту указал на несоответствие результатов объемам финансирования.

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