Штаб Харрис заявил, что не использовал похищенные хакерами материалы о Трампе

ВАШИНГТОН, 20 сентября, ФедералПресс. Избирательный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис заявил, что не использовал документы, якобы похищенные иранскими хакерами и переданные демократам, которые касаются предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа.
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