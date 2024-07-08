Глушитель будет жить «вечно»: Для этого нужно сделать две простых доработки. «Жаль, раньше не узнал, сэкономил бы кучу денег»

Приветствую, господа. Вопрос экономии на запчастях с каждым днём стоит всё острее, ведь цены на оригинальные детали к иномаркам, да и к отечественному автопрому растут как на дрожжах, а покупать дешевый заменитель не каждый соглашается.
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