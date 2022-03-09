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Гепатолог рассказал, как поддержать здоровье печени

Гепатолог рассказал, как поддержать здоровье печени

Ведение здорового образа жизни стало модным трендом XXI века. Однако важно не только поддерживать в норме общее состояние организма, но и лучше следить за работой внутренних органов, особенно печени, которая выполняет свои функции круглосуточно.

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