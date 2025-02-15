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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Отпразднуйте День святого Валентина в War Thunder и получите тематическую декаль...

Отпразднуйте День святого Валентина в War Thunder и получите тематическую декаль...

Отпразднуйте День святого Валентина в War Thunder и получите тематическую декальДо 17 февраля 14:00 по Москве проведите 3 боя на технике любой страны (от III ранга и 70% активности) в многопользовательском онлайн-экшене War Thunder и получите декаль «Неоновая валентинка».

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