Отпразднуйте День святого Валентина в War Thunder и получите тематическую декаль...

Отпразднуйте День святого Валентина в War Thunder и получите тематическую декальДо 17 февраля 14:00 по Москве проведите 3 боя на технике любой страны (от III ранга и 70% активности) в многопользовательском онлайн-экшене War Thunder и получите декаль «Неоновая валентинка».