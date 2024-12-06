Сбор втулок от туалетной бумаги ради процветания науки объявили в Новосибирске

Экомобиль будет курсировать по частному сектору трех районов Новосибирска в воскресенье, 8 декабря. На акции «Вторсбор», организованной коммунальщиками и экологами, у горожан примут не только макулатуру и пластик, но и втулки от туалетной бумаги.