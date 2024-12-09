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«Несёт какую-то чушь» – великий Раймонд Паулс сказал, что думает о Вайкуле и её свежем интервью

«Несёт какую-то чушь» – великий Раймонд Паулс сказал, что думает о Вайкуле и её свежем интервью

Лайма Вайкуле решила оправдаться за слова о том, что она была «кормилицей всего СССР», но в результате наговорила такого, что стало лишь ещё хуже! Мало того, что свою любимую Латвию вдруг обвинила во всех грехах, так ещё и великого композитора Раймонда Пулса, который сделал из неё звезду, выставила каким-то воришкой американской музыки!Сперва стоит напомнить, наверное, что она несла в прошлый раз: «Я содержала филармонию, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски.

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