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Живая Кубань

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В Краснодаре жители двух микрорайонов не получат горячую воду ещё неделю

В Краснодаре жители двух микрорайонов не получат горячую воду ещё неделю

В Краснодаре жители двух микрорайонов не получат горячую воду ещё неделюУтро 31 августа принесло жителям двух крупных краснодарских микрорайонов - Юбилейного и Славянского, - неприятный сюрприз – на дверях подъездов появились объявления о том, что отключение горячего водоснабжения, которое должно было закончиться сегодня, продлевается.

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