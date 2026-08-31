В Краснодаре жители двух микрорайонов не получат горячую воду ещё неделю

В Краснодаре жители двух микрорайонов не получат горячую воду ещё неделюУтро 31 августа принесло жителям двух крупных краснодарских микрорайонов - Юбилейного и Славянского, - неприятный сюрприз – на дверях подъездов появились объявления о том, что отключение горячего водоснабжения, которое должно было закончиться сегодня, продлевается.