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ЧМ-2023 среди женщин. 1/2 финала. Испания против Швеции, Австралия сыграет с Англией

ЧМ-2023 среди женщин. 1/2 финала. Испания против Швеции, Австралия сыграет с Англией

В пятницу Испания сыграет со Швецией.  В среду Австралия будет противостоять Англии.  Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия.

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