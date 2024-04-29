Перемешала рис с сырым яйцом на гарнир: жалею, что не готовила раньше(хоть к мясу, хоть к рыбе)

Простое в приготовление, вкусное блюдо, которое я готовлю теперь очень часто из остатков риса. Хотите удивить и порадовать вкусным ужином домочадцев? Тогда предлагаю вашему вниманию рецепт риса, да не простого, а с яйцами и овощами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии