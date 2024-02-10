В Самаре почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей

Вот уже на протяжении четверти века в морозное февральское утро на площадь Мемориального комплекса по улице Куйбышева, 42 приходят те, в чьих жизнях тот день оставил большой след, те, кто чтит память погибших в страшном пожаре в 1999 году.
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