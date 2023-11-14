Экс-футболист "Локомотива" Алиев заявил, что "с удовольствием" убивал бы русских

Футболист Александр Алиев дал большое интервью Дмитрию Гордону* на улицах Киева. Кадр из видео YouTube / В гостях у Гордона Экс-футболист московских клубов "Спартак" и "Локомотив", а также махачкалинского "Анжи" Александр Алиев признался, что пока ему "не пришлось стрелять в русских", но он с "удовольствием" бы это сделал.
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