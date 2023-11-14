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  • Иван Щукин
    ООООчень большие сомнения о том о чём Вы думаете!ОТПРАВЛЕННЫЕ КИЕВ...
  • Лев Добрый
    А сейчас надо действовать, как пиндо-сранцы США, объявить ИМ санкции и расторгнуть все Договоры! Пусть народ Армении ...ПАШИНЯН ОТКАЗАЛСЯ...
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    Этот шакал может продать наши секреты средств ПВО и других вооружений, это тоже забывать не надо!👀👍👈ПАШИНЯН ОТКАЗАЛСЯ...

Экс-футболист "Локомотива" Алиев заявил, что "с удовольствием" убивал бы русских

Экс-футболист "Локомотива" Алиев заявил, что "с удовольствием" убивал бы русских

Футболист Александр Алиев дал большое интервью Дмитрию Гордону* на улицах Киева. Кадр из видео YouTube / В гостях у Гордона Экс-футболист московских клубов "Спартак" и "Локомотив", а также махачкалинского "Анжи" Александр Алиев признался, что пока ему "не пришлось стрелять в русских", но он с "удовольствием" бы это сделал.

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Наталья Павлова
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