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Минойские артефакты на Крите могут иметь уральское происхождение

Минойские артефакты на Крите могут иметь уральское происхождение

Американские научные специалисты провели анализ изотопного и микроэлементного состава пятнадцати медных слитков, найденных на территории Крита в процессе археологических работ по изучению объектов минойской эпохи.

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