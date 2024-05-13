Минойские артефакты на Крите могут иметь уральское происхождение

Американские научные специалисты провели анализ изотопного и микроэлементного состава пятнадцати медных слитков, найденных на территории Крита в процессе археологических работ по изучению объектов минойской эпохи.
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