Расчет "Бука" сбил снаряды системы HIMARS в ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" группировки "Восток" сбил снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпущенные ВСУ на территорию Донецкой Народной Республики.
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