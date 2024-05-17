AS: руководство «Барселоны» решило расстаться с Хави и ищет нового тренера

Руководство «Барселоны» планирует начать поиски главного тренера после ухода Хави. Как сообщает AS, президента клуба Жоана Лапорту очень разозлили слова Хави на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» и он объявил руководителям спортивного блока клуба, чтобы они приступали к поискам нового тренера.