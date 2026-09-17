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Бизнес журнал. Урал

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Избирком Свердловской области исключил из бюллетеней пятерых кандидатов от «Яблока»

Избирком Свердловской области исключил из бюллетеней пятерых кандидатов от «Яблока»

Из-за вступивших в силу судебных решений и штрафов за демонстрацию экстремистской символики из бюллетеней исключили пятерых кандидатов от партии «Яблоко».

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