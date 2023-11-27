Экс-игрок Булыкин предрек дисквалификацию тренеру "Локомотива" Галактионову

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ругательства главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова на судей после упущенной победы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над самарскими "Крыльями Советов" (3:3) связаны с нервами.
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