Экс-игрок Булыкин предрек дисквалификацию тренеру "Локомотива" Галактионову

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ругательства главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова на судей после упущенной победы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над самарскими "Крыльями Советов" (3:3) связаны с нервами.