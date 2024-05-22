Портал "Наш город" принимает заявки от жителей на летнюю тематику

В Москве начинается новый сезон обращений граждан через портал "Наш город". Жители столицы могут сообщать о проблемах с дорожной разметкой, недостаточной уборке детских площадок и ухудшившемся состоянии зеленых зон.
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