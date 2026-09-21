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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» повторило свой лучший старт в РПЛ в XXI веке. 19 очков в 9 турах уже набирали в сезоне-2021/22 при Шварце и в сезоне-2014/15

« Динамо » повторило свой лучший старт в РПЛ в XXI веке. Команда Сандро Шварца набрала 19 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ .

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