Самый известный ребенок в мире: 5 фактов о 4-летнем сыне Илона Маска, имя которого вы не сможете выговорить

Когда твой отец — самый богатый человек в США, а твой друг — президент фото: Getty ImagesПосле видео, на котором мальчик ковыряется в носу, а потом вытирает палец о стол президента США, этот ребенок стал самым известным малышом в мире.
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