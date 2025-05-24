Сегодня в Староаннинской школе прозвенел последний звонок. Учащиеся 11 класса последний раз присутствовали на школьной линейке.
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Сегодня в Староаннинской школе прозвенел последний звонок. Учащиеся 11 класса последний раз присутствовали на школьной линейке.