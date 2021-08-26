Донбасс Сегодня

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В Афганистане талибы призвали женщин не выходить из дома

В Афганистане талибы призвали женщин не выходить из дома

Политика Сами афганские активистки не верят в обещания боевиков. Представитель движения «Талибан*»* обратился с призывом к работающим жительницам страны не выходить из дома.

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