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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Появилась надежда”: Журналисты поиграли в ремейк Silent Hill 2 для PlayStation 5 и похв...

“Появилась надежда”: Журналисты поиграли в ремейк Silent Hill 2 для PlayStation 5 и похв...

“Появилась надежда”: Журналисты поиграли в ремейк Silent Hill 2 для PlayStation 5 и похвалили Bloober Team за старанияРемейк старается сохранить баланс между интенсивными секциями и тихими моментами — исследованием уровней и решением головоломок.

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