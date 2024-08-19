“Появилась надежда”: Журналисты поиграли в ремейк Silent Hill 2 для PlayStation 5 и похв...

“Появилась надежда”: Журналисты поиграли в ремейк Silent Hill 2 для PlayStation 5 и похвалили Bloober Team за старанияРемейк старается сохранить баланс между интенсивными секциями и тихими моментами — исследованием уровней и решением головоломок.
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