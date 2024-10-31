Какие иранские продукты завезли в Россию и насколько они нам понравились

Да, финики иранские отменные, да и творожные сыры вкусные, нам больше белорусских понравились

F I

Иранский лук и чеснок. Бл...я дожили!!! На дворе осень ,в мвгазинах мелкий чеснок (есть свежее фото с ценником )399руб. 99 коп. и бурьяном заросшие в округе поля!!! твари