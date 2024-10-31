ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Это будет коротенькая заметка.
Какие иранские продукты завезли в Россию и насколько они нам понравились
Комментарии
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Лариса Галахова
Да, финики иранские отменные, да и творожные сыры вкусные, нам больше белорусских понравились
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5 час.
F I
Иранский лук и чеснок. Бл...я дожили!!! На дворе осень ,в мвгазинах мелкий чеснок (есть свежее фото с ценником )399руб. 99 коп. и бурьяном заросшие в округе поля!!! твари
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5 час.
TG
Tamara Goncharuk
Иран нам завозит классный маринованный чеснок, отличные конфеты, варенье, сыры, сухофрукты, ковры и т.д.и т.п.
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4 час.
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