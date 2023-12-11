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СВР: ЕС рассматривает Залужного и Буданова как возможных преемников Зеленского

СВР: ЕС рассматривает Залужного и Буданова как возможных преемников Зеленского

Евросоюз рассматривает главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова в качестве возможных преемников Владимира Зеленского на посту украинского президента, передает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

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