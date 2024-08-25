СССР-Россия
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СССР-Россия

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Первая пленная женщина из ВСУ. Отвечает на мове, убивать пошла добровольно. Но плачет

Первая пленная женщина из ВСУ. Отвечает на мове, убивать пошла добровольно. Но плачет

В Курской области впервые была взята в плен девушка, военнослужащая Украины. Распространяется видеозапись, на которой видны трое боевиков, стоящих на коленях с завязанными или закрытыми глазами.

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Комментарии
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Александр Макеев
Против исламских террористов, а также против украинских бандеровских нацистов-террористов и против западных либералов извращенцев нацистов-террористов, и против отщепенцев предателей России, должен неостановимо начать действовать наивысший, он же единственный метод социальной защиты - их физическое уничтожение! Каждого такого террориста на разных стадиях слежки, поимки, следствия, судебного разбирательства и срочной или пожизненной отсидки надо отправлять в Ад. Должен нескончаемо начаться неотвратимый мор террористов от разных причин, раз уж в России действует неотменяемый мораторий на смертную казнь нелюдей за любые преступления! Нужно применять не наказание-месть, а социальную защиту от преступников, гарантирующую, что данный преступник больше никогда не будет способен совершать новые преступления!
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15 час.
И
Иринушка
Расстрелять без всяких либерастных бредней. Результат &quot;милосердия&quot; мы уже видели.
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14 час.

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