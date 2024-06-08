ПМЭФ’24: ЯНАО и Сбер укрепляют сотрудничество по вопросу подготовки кадров для IT-отрасли

Ямальских детей будут обучать перспективным направлениям в сфере цифровых технологий. На Ямале внедрят новые форматы подготовки школьников в области информационных технологий: будет реализован проект по методологии «Школы 21».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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