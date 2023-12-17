"Они отравляют кровь нашей страны": Трамп скандально высказался против мигрантов из Африки и Азии

Экс-президент США Дональд Трамп заявил своим сторонникам на митинге в Нью-Гэмпшире 16 декабря, что при администрации Байдена в Штаты приезжают иммигранты из психиатрических учреждений и тюрем Африки и Азии.
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