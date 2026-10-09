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Мировое обозрение

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«Что вы здесь делаете?»: Жители Литвы возмутились появлением войск у границы с Калининградом

«Что вы здесь делаете?»: Жители Литвы возмутились появлением войск у границы с Калининградом

Главное в тезисах: Тезис 1: Жители литовского поселения Панемуне открыто выразили недовольство переброской военной техники и военнослужащих к границе с Калининградской областью, заявив, что не ощущают никакой угрозы.

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