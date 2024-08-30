«Рождён для партизанской войны»: как красный командир Николай Щорс освобождал Украину от петлюровцев

105 лет назад погиб легендарный советский военачальник времён Гражданской войны Николай Щорс. Он был офицером царской армии, но после Октябрьской революции поддержал большевиков и был избран командиром партизанского отряда, действовавшего против немецких оккупантов на Украине.
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