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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ОДелл может вернуться в КХЛ в октябре, сообщил агент форварда: «Надеюсь, по медицинским показаниям он сможет играть»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Эрика О′Делла, высказался о возможном возвращении игрока в  КХЛ в новом сезоне.

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