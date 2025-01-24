Филиппо: Каллас убеждает НАТО и ЕС начать войну с Россией Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас запугивает европейцев, пытаясь спровоцировать конфликт между Россией и ЕС с НАТО, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
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