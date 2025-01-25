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Пепловый шлейф вулкана Шивелуч угрожает городам Камчатки

Пепловый шлейф вулкана Шивелуч угрожает городам Камчатки

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3 000 метров, распространив его на 70 километров в сторону Камчатского залива.

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