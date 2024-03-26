В Крыму ремонтируют дороги Казанки – Почтовое и Орловское — Красногвардейское

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым ведутся ремонтные работы участка дороги общего пользования межмуниципального значения Казанки – Почтовое общей протяженностью более 5 км.
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