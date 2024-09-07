Алаудинов: «Ахмат» под Курском уничтожил дроны ВСУ «Баба Яга» и «Лелека»

Армия России продолжает вытеснять украинских военных с территории Курской области. Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в традиционной сводке за сутки в своем Telegram-канале рассказал, что удалось уничтожить его подразделению.
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