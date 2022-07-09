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Российские системы ПВО за сутки сбили пятнадцать украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили пятнадцать украинских беспилотников

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили пятнадцать украинских беспилотников. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 9 июля, в пресс-службе Министерства обороны России.

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