Благодаря комитету по управлению государственным имуществом Ленинградской области (КУГИ) бюджет региона вырос почти на 200 миллиона рублей.
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