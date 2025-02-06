Сделали тихо и чётко: Олигархи протестовали против этого решения Кремля

Сделали "Тихо и четко", это по-путински! Жаль, что автор опуса ни словом не обмолвился о Его роли в сей героической истории., ведь Эльвира Наебулина недавно переназначена на новый срок в цб РФ.

Геннадий Бережнов

Думаю шампанское рано вынимать, будем подождать! Пьяный Чубайс орал, да вы знаете сколько у нас денег? И спокойно с ними свалил за бугор. Что мы у него отняли, да скорее всего ничего, а вот он обул весь народ в ваучеры, а потом их и выкупил, а мы остались в лаптях.