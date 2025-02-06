Царьград Коллаж Царьграда Механизм конфискации зарубежных активов в ответ на недружественные действия стран мира, в первую очередь США и сателлитов, прошёл правительственную комиссию.
Сделали тихо и чётко: Олигархи протестовали против этого решения Кремля
Комментарии
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Алексей Сафронов
Сделали "Тихо и четко", это по-путински! Жаль, что автор опуса ни словом не обмолвился о Его роли в сей героической истории., ведь Эльвира Наебулина недавно переназначена на новый срок в цб РФ.
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16 час.
л
лидия
наше имущество отнимали ещё тише, а мы помалкивали. наконец то решились. и то под вопросом.
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3 час.
Геннадий Бережнов
Думаю шампанское рано вынимать, будем подождать! Пьяный Чубайс орал, да вы знаете сколько у нас денег? И спокойно с ними свалил за бугор. Что мы у него отняли, да скорее всего ничего, а вот он обул весь народ в ваучеры, а потом их и выкупил, а мы остались в лаптях.
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1 час.
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