Обзорный телескоп VLT получил изображение сферы Стремгрена

Туманность Gum 41, представляющая пример сферы Стремгрена / © ESO / VPHAS+ team Туманность Gum 41 представляет классический пример сферы Стремгрена — сферической оболочки ионизованного водорода вокруг молодой звезды спектрального класса O или B, которая светится благодаря мощному излучению расположенной в центре звезды.
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