В Курской области сегодня зафиксировано более 20 прилётов с украинской стороны

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли приграничный российский поселок Теткино. В этом населенном пункте Глушковского района Курской области зафиксировано более 20 прилетов с украинской стороны.
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