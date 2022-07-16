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В Курской области сегодня зафиксировано более 20 прилётов с украинской стороны

В Курской области сегодня зафиксировано более 20 прилётов с украинской стороны

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли приграничный российский поселок Теткино. В этом населенном пункте Глушковского района Курской области зафиксировано более 20 прилетов с украинской стороны.

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