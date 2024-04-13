Хабиб Нурмагомедов высказался о следующем бое Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что уже определена дата следующего боя действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева, а скоро болельщики узнают имя соперника 32-летнего бойца.